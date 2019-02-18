شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الجزائرى يشارك فى افتتاح المعرض الدولى الـ 14 للدفاع بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري اليوم الأحد في افتتاح فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع "IDEX-2019" بأبو ظبي.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد إن الفريق قايد صالح واصل زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأها أمس السبت ممثلا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حيث شارك اليوم في حفل افتتاح المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع IDEX-2019 بأبوظبي، الذي أشرف عليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

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وأشار البيان إلى أن الفريق قايد صالح حضر حفل الافتتاح الرسمي للمعرض الذي تضمن عروضا وتمارين عسكرية باستعمال تجهيزات دفاعية مختلفة برية وجوية وبحرية، ليطوف بعدها ببعض الأجنحة خاصة جناحي الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، حيث اطلع على مختلف التجهيزات والأسلحة والأنظمة الدفاعية المعروضة.

وأوضح البيان أن الفريق قايد صالح التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أبلغه تحيات الرئيس بوتفليقة، مؤكدا له الحرص الشخصي للرئيس بوتفليقة لمواصلة إعلاء صرح العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

بدوره، ثمن ولي عهد أبو ظبي المستوى الجيد للعلاقات بين الجزائر والإمارات في شتى المجالات، خاصة الصناعات العسكرية التي تشكل حيزا هاما في هذه العلاقات.

وزار الفريق قايد صالح معرض الدفاع البحري NAVDEX المنظم بالموازاة مع معرض IDEX, حيث زار جناح الإمارات، خاصة جناح شركة أبو ظبي لبناء السفن، وتفقد بعض السفن والزوارق البحرية المشاركة في هذا المعرض.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الجزائري ونظيره الإماراتي ودراسة سبل وإمكانيات تطويرها.