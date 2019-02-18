موريتانيا تحيى يوم الطفل المغاربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت وزارة الشؤون الإجتماعية الموريتانية ، امس الأحد ، في نواكشوط ، (اليوم المغاربي للطفل) ، وذلك من خلال احتفالية تحت شعار " التعليم ضمان لحماية الطفل من التشرد والإنحراف". وقال التلفزيون الموريتاني إن الإحتفالية التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لإنشاء إتحاد المغرب العربي تميزت بنشاطات عديدة وتم خلالها توزيع هدايا على الأطفال المشاركين. وأكد الدكتور محمد محمود سيدي يحي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن الأطفال دون سن الثامنة عشرة يشكلون نصف سكان بلاده وأن الحكومة الموريتانية تسهر على رعاية حقوق الطفل وحمايته ، حيث تم في هذا الإطار صدور مدونة حماية حقوق الطفل مؤخرا ، وتنصيب مجلس وطني متعدد القطاعات للطفولة، وإنشاء نظام وطني لحماية الطفولة بمعظم محافظات الوطن تشارك فيه مختلف المصالح، التربوية، والصحية، والأمنية، والقضائية، ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك بغية تيسير وتوفير حل للمشاكل التي يواجهها الأطفال.

رأش

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