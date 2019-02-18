شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن بحوزته أقراص «كبتاجون» في الأفلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكَّن رجال مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، من ضبط شاب بحوزته كمية من الحبوب المخدرة بعد تفتيش مركبة كان يستقلها قادمة من الشمال باتجاه الجنوب.

وكان رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج “نقطة التفتيش” قد اشتبهوا أمس السبت في مركبة من نوع “هايلوكيس”، يقودها أحد المواطنين، وبتوقيفها وإخضاعها للتفتيش، عثر بداخلها على 110 أقراص من حبوب “الكبتاجون” المخدرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لاتخاذ ما يلزم وفقاً للنظام.