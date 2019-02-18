انت الان تتابع لمدة يومين.. إضراب 750 ألف معلم في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال عباس السوداني نقيب المعلمين العراقيين، اليوم الأحد، إن 750 ألف معلم أضربوا عن العمل في البلاد احتجاجا على عدم إصلاح المناهج وتطوير التعليم في العراق، مضيفًا في تصريحاته: «بدأ صباح اليوم إضراب 750 ألف معلم في 14 محافظة عراقية، وهذا الإضراب سيستمر ليومين، وما لم تكن هناك تحركات لتنفيذ مطالب المعلمين، فإننا قد نعاود الإضراب في المستقبل»، مشيرًا إلى أن «البنية التحتية وإعادة تأهيل المدارس وبناء التي نحتاجها، هي ضمن مطالبنا أيضا، ونرجو من الحكومة والبرلمان الانتباه لأهمية التعليم»، وفقًا لروسيا اليوم.
وقال ياسين محمد عضو نقابة المعلمين، إن المعلمين في محافظات مختلفة بدأوا اليوم إضرابًا عن العمل لمدة يومين، تلبية لنداء أطلقته النقابة بهذا الخصوص. وأوضح محمد، أن أبرز المطالب التي بسببها جاء الإضراب هو تراجع الواقع التربوي، خصوصًا بعد خروج العراق من التصنيف الدولي الخاص بجودة التعليم، وإصلاح المناهج
وقال ياسين محمد عضو نقابة المعلمين، إن المعلمين في محافظات مختلفة بدأوا اليوم إضرابًا عن العمل لمدة يومين، تلبية لنداء أطلقته النقابة بهذا الخصوص.
وأوضح محمد، أن أبرز المطالب التي بسببها جاء الإضراب هو تراجع الواقع التربوي، خصوصًا بعد خروج العراق من التصنيف الدولي الخاص بجودة التعليم، وإصلاح المناهج الدراسية التي باتت تؤثر على الطلبة والمعلمين وعدم منح المعلمين حقوقهم الخاصة بالسكن والامتيازات الأخرى التي يحظى بها موظفو الدولة خصوصًا في البرلمان ورئاسة الحكومة.
وأضاف عضو نقابة المعلمين، أن المطالب أيضا تركزت على توفير الأبنية المدرسية المناسبة، إذ توجد مئات المدارس الطينية، ولجأت بعض المدارس إلى نظام الفترات الثلاثة لدوام الطلاب وهذا يؤثر على المستوى العلمي لهم.
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