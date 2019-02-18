الاحتلال يطلق النيران على صيادين ويغلق شوارع بالقدس

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أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة، إذ قال شهود عيان، إن الزوارق فتحت نيران رشاشاتها صوب المراكب في المناطق المسموح الصيد بها، ما اضطر الصيادين للعودة للشواطئ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة، والتي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم.
ويعاني قطاع الصيد، عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين، إذ تفرض بالقوة الحدود غير الثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها، إذ تسمح بالصيد أحيانا إلى 3 أميال بحرية، ثم تسمح في أحيان أخرى بوصول الصيادين إلى مسافة 6 أميال بحرية فقط، ثم تعود إلى 3 أميال بحرية، فلا تثبت على حال من
ويعاني قطاع الصيد، عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين، إذ تفرض بالقوة الحدود غير الثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها، إذ تسمح بالصيد أحيانا إلى 3 أميال بحرية، ثم تسمح في أحيان أخرى بوصول الصيادين إلى مسافة 6 أميال بحرية فقط، ثم تعود إلى 3 أميال بحرية، فلا تثبت على حال من الأحوال.
من ناحية أخرى، أغلقت قوات الاحتلال اليوم، الشوارع الرئيسية والفرعية في محيط مستوطنة «جيلو»، جنوب القدس المحتلة، والحاجز العسكري الثابت الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، بعد تعرض مستوطن لحادث طع.
وقال شهود عيان، إن الاحتلال شرع بفرض إجراءات مشددة على الحواجز على المداخل الرئيسية لمدينة القدس، ما تسبب باختناقات وازدحامات مرورية.
وكانت مصادر عبرية قد أفادت بإصابة مستوطن في الأربعينات من عمره بجروح في حادثة طعن بمستوطنة «جيلو».
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