طرق سهلة لزيادة "المني"عند الرجال تعرف عليها

يسعى الرجل الى زيادة كمية المني لديه وهناك بعض الاساليب التي تساعده على إتمام هذا الأمر :
أولاً عليك تناول السوائل ما بين لترين إلى ثلاثة لترات يوميًا، وهي الكمية الطبيعية التي يحتاجها الجسم. ولكن إنتبهوا من تناول الكحول قبل ممارسة الجنس لأنه يضر بالجسم والسائل المنوي.
ثانياً يفرز الجسد ما يعادل 1500 حيوانًا منويًا كل ثانية، أي 130 إلى 200 مليون حيوان منوي يوميًا. ومع وصولك للذروة الجنسية كل مرة، فإنك تفقد عدداً منها، ولهذا حاول الانتظار لبعض الوقت لتزيد من عدد سائلك المنوي. اكتفِ بالامتناع لمدة يوم أو اثنين عن الشهوة لكي تستطيع افراز اكبر عدد خلال العلاقة الجنسية.
ثالثاً ممارسة الجنس الآمن يساعد لعبور حيواناتك المنوية في طريقها. استخدم الواقي دائمًا، وتأكد من علاج الأمراض الجنسية مثل السيلان والمتدثرة، وإلا أصابتك الحالات غير المعالجة مثل العقم.
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