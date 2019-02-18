«آيدكس».. حماية للمكتسبات وترسيخ للسلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الرابعة عشرة، على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ليترجم رسالة الإمارات في حماية مكتسباتها وترسيخ الاستقرار والسلام.

كما استقبل سموهما في القاعة الرئيسية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، القيادات السياسية والعسكرية، والمشاركين في فعاليات معرضي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» 2019. ودشّن سموهما ناقلة الجنود المدرعة «الوحش» التي تعرض لأول مرة، وهي من تصنيع شركة «كاليداس» الوطنية، وأعرب سموّهما عن إعجابهما بهذه الصناعة الواعدة

وأكدا أن دولة الإمارات بجهود كوادرها الوطنية وأفكارها، ستكون من بين الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية الدفاعية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: نهنئ صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونهنئ أنفسنا وأخانا العزيز صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على كل الإنجازات الحضارية والإنسانية التي حققتها دولة الإمارات لشعبها الوفي.

وقال سموه على «تويتر»: «شهدت برفقة أخي محمد بن زايد، انطلاق فعاليات معرض الدفاع الدولي (آيدكس).. أكثر من 1300 شركة من جميع قارات العالم... نفخر بالحدث الأهم في المنطقة في تكنولوجيا الدفاع.. ونؤكد دائماً رسالتنا في حماية مكتسباتنا وترسيخ الاستقرار والسلام».

وقال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي على «تويتر»: إن المعرض يجسد المكانة الدولية المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم واستضافة الفعاليات الدولية وفق أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات الشاملة للأمن الوطني تقوم على تعزيز القدرات الدفاعية.

وأعلن العميد الركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس»، عن توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 4 مليارات و971 مليون درهم خلال اليوم الأول من فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2019، وتوزعت العقود المبرمة على 15 شركة عالمية و18 شركة محلية.

وتعكس مشاركة الشركات الإماراتية في المعرض، ريادتها في الصناعات الدفاعية عالمياً، فيما تترجم مشاركة المرأة الإماراتية تفوقها الكبير حتى في الصناعات العسكرية.