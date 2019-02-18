سلطان: للحياة النباتية وتنظيم الرعي أهمية خاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اطلع صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال لقائه وفد دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، يتقدمهم رئيسها سالم محمد النقبي، على استراتيجية إدارة المراعي، قبل ظهر أمس في مكتب سموّ الحاكم.

أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إيلاء الإمارة أهمية خاصة للحياة النباتية، وسعيها لتنظيم عملية الرعي بما يوفر البيئة المناسبة.

وقدم وفد الدائرة في بداية اللقاء، شكره إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة، على دعمه المتواتر لجهود الدائرة في مختلف اختصاصاتها، مؤكدين سعيهم لتحقيق ما تصبو إليه الإمارة، وفق رؤية سموّه الرشيدة، في خدمة المواطنين وفي كل المجالات.

وعرض الوفد رؤية إدارة المراعي ورسالتها، وأهدافها المستمدة من قانون تنظيم المراعي في الإمارة.

وتهدف استراتيجية إدارة المراعي إلى توفير الغذاء للثروة الحيوانية والتنمية المستدامة للموارد الرعوية، وتطوير الأبحاث لتحسين نوعية الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى مكافحة التصحر.

وشملت الاستراتيجية التحديات التي تواجه عمل الدائرة وطرق مواجهتها، والفرص ذات البعد البيئي والاقتصادي، والمواقع والمساحات التي ستُخصص للمراعي في مختلف مدن الإمارة ومناطقها.

وانتهى العرض بتقديم عدد من التوصيات المستقبلية التي تحقق التنمية المستدامة في المجالات الرعوية وتنمية الثروة الحيوانية، والمحافظة على النباتات الصحراوية.