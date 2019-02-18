«حقوق المؤلف» في اتحاد الكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في مقره الجديد بمركز أبوظبي الثقافي والمعرفي، ندوة بعنوان «حقوق المؤلف وفقاً للقوانين الإماراتية ».

يشارك في الندوة ناصر علي خصاونة، كريستين خوري، رمزي نورسي، وجورج عون، وتتناول المحاور التالية: تعريف بالقوانين المختصة في ذلك المجال، الناحية التطبيقية (أمثلة عن قرارات المحاكم)، دور المجلس الوطني للإعلام في حماية المحتوى، ورصد موجز يتطرق إلى المنظمات والمعاهدات الدولية العالمية التي تحفظ حقوق المؤلف.