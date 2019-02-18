شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق المؤلف» في اتحاد الكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في مقره الجديد بمركز أبوظبي الثقافي والمعرفي، ندوة بعنوان «حقوق المؤلف وفقاً للقوانين الإماراتية ».
يشارك في الندوة ناصر علي خصاونة، كريستين خوري، رمزي نورسي، وجورج عون، وتتناول المحاور التالية: تعريف بالقوانين المختصة في ذلك المجال، الناحية التطبيقية (أمثلة عن قرارات المحاكم)، دور المجلس الوطني للإعلام في حماية المحتوى، ورصد موجز يتطرق إلى المنظمات والمعاهدات الدولية العالمية التي تحفظ حقوق المؤلف.
كانت هذه تفاصيل خبر «حقوق المؤلف» في اتحاد الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.