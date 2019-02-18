محمد بن سلمان يزور باكستان ضمن جولة آسيوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية ليومين، تأتي في إطار جولة آسيوية تضم الصين والهند، يتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات.

وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله مطار قاعدة خان العسكرية، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وقائد الجيش قمر جاويد، إضافة إلى السفير السعودي لدى إسلام آباد ومسؤولين عدة. وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة ولي العهد السعودي، الذي رافق طائرته عدد من المقاتلات الباكستانية لدى دخوله أجواء البلاد ترحيباً بقدومه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) أمس.

وشهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني، أمس، توقيع 8 اتفاقيات بين البلدين قيمتها 20 مليار دولار.

وتضم الاتفاقيات ثلاث مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات النفط والطاقة المتجدّدة والمعادن. كما شملت الاتفاقيات مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليارات دولار، وهي من الأكبر في العالم.

وأكد عمران خان في حوار مع صحيفتي «عكاظ» و«سعودي جازيت»، أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تمتد إلى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. كما جدد موقف بلاده الداعم للسعودية، قائلاً: «لن نسمح لأي شخص بمهاجمة المملكة». وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه قرشي لقناة «بي.تي.في»: «هذه الزيارة بإذن الله، تبدأ فصلاً جديداً في علاقات باكستان والسعودية. سنبدأ شراكة اقتصادية استراتيجية». ويتوقع أن تشهد الزيارة الرسمية توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز عشرة مليارات دولار.

وتمثل الزيارة تعميقاً للعلاقات بين البلدين الحليفين، إذ تواصل السعودية مساندتها الاقتصاد الباكستاني، عبر دعم الاحتياطات الأجنبية المتناقصة، إذ قدمت لها مؤخراً قرضاً قيمته ستة مليارات دولار، ما أتاح لإسلام آباد فرصة لالتقاط الأنفاس في مفاوضاتها على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يتوجه ولي العهد السعودي بعد ذلك إلى الهند، حيث يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصين الخميس والجمعة.(وكالات)