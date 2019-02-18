ترامب يهدد بإعادة 800 «داعشي» إلى أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة مساء السبت، الدول الأوروبية، وخصوصاً بريطانيا، إلى إعادة ومحاكمة مواطنيها الإرهابيين المعتقلين في سوريا، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تضطر «للإفراج عنهم»، فيما رحب أكراد سوريا بخطوة ترامب، في وقت حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أمس من جعل الأكراد السوريين «ضحايا» جدداً للنزاع السوري.

وكتب ترامب: «الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين الآخرين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم «داعش» أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم».

وأضاف أن «الخلافة على وشك أن تسقط. البديل لن يكون جيداً، لأننا سنضطر للإفراج عنهم»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة، لا تريد أن ينتشر هؤلاء المقاتلون في تنظيم «داعش» في أوروبا التي يتوقع أن يتوجهوا إليها».

من جانبها، رحبت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أمس، بمطالبة الرئيس ترامب، للدول الأوروبية باستعادة مواطنيها ممن انخرطوا في القتال ضمن صفوف تنظيم «داعش».

من جهة أخرى، كتبت بارلي في مقال نشرته صحيفة لو باريزيان: «إن إعلان الانسحاب الأمريكي (من سوريا) خلط الأوراق... في المنطقة. لا أحد يعلم حتى الآن إلى ماذا سيفضي». وأضافت: «من واجبنا القيام بكل شيء لتفادي جعل (عناصر) قوات سوريا الديمقراطية ضحايا»، في إشارة إلى التحالف الكردي العربي الذي يقاتل تنظيم «داعش» بإسناد جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

(ا ف ب)