حول الدولة الوطنية

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بصرف النظر عن المسارات والتجليات المختلفة لتشكّل الدولة الوطنية العربية، إلا أن هذه الدول الوطنية لم يكن بإمكانها أن تقوم لولا خروجها من بوتقة الخلافة العثمانية.

صحيح أن الغرب الاستعماري: بريطانيا وفرنسا بدرجة أساسية، هنّدس حدود عدد من الكيانات بموجب اتفاقية «سايكس بيكو» الشهيرة، وهناك إجماع على أن هذه «الهندسة» جاءت استجابة لمنطق تقاسم النفوذ بين الدولتين الاستعماريتين في حينه، لكن ما إن انحسرت، ولا نقول انجلت، الموجة الكولونيالية في العالم، ومنطقتنا العربية جزء منه، حتى غدت الكيانات التي رسمت تلك الهندسة حدودها، أو سواها من كيانات عربية احتفظت بوحدتها جميعها دولاً وطنية، مستقلة وذات سيادة.

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لا نقدّم معلومة جديدة، ومع فرط بداهة كل هذا نحن بحاجة لاستعادته كي نقول إن الدعوة إلى «خلافة إسلامية» جديدة، أو استعادة تلك الخلافة التي تفككت، كما يحلم سلاطين أنقرة الجدد ومريدوهم في العالمين العربي والإسلامي ما هي إلا دعوة إلى تفكيك الدول الوطنية، وبعثرة عناصر الهويات الوطنية التي تشكلت في هذه الدول.

لن يغطي هذا النزوع شعارات من نوع «الأخوة الإسلامية» العابرة للقوميات على نحو ما تدعو كل من تركيا وإيران، ومن يؤيدهما كل في حيزه المذهبي، فالأخوة الإسلامية قائمة بين المسلمين قبل وبعد دعواتهم هذه، التي ليست سوى خطاب دعائي، تضليلي، لتمكين القوى الإقليمية من العالم العربي المصاب بالوهن والهشاشة في هذا المفصل الزمني، بحيث بات يغري هذه القوى بالنهش في جسده المتهالك.

قبل الإسلاميين، دعا اليساريون في العالم، وبينهم اليساريون العرب، إلى الأخوة الأممية، مستلهمين الشعار الشهير الذي أنهى به ماركس وإنجلز بيانهما الشهير: «يا عمال العالم اتحدوا»، لكن هؤلاء وهم يدعون إلى الأممية ظلّوا حريصين على سيادة واستقلال ووحدة بلدانهم.

ومن منا ينسى التعبير الذي كاد أن يضيع اليوم للأسف: «حركة التحرر الوطني العربية» التي كان اليساريون والقوميون العرب يرفعونها، لا في تأكيد على تمسكهم بهدف تحرير أوطانهم، من حيث هي أراضٍ وإرادة سياسية، من قبضة المستعمرين، فحسب، وإنما في التأكيد على الطابع الوطني - القومي لنضالهم الذي لم يجدوه نقيضاً لما دعوه ب «الأممية».

«الأخوة الإسلامية»، لا بالمعنى الذي يطرحه الأزهر الشريف وإنما بالمعنى الذي تقصده قوى «الإسلام السياسي» أبعد ما تكون عن التمسك بالوطنية والعروبة. إن دعاتها مستعدون للتفريط بالأمرين لقاء تسييد «خلافة» جديدة تزيل الحدود وتفتحها على «السلاطين» و«الأباطرة» الجدد أياً كانوا، ولأي مذهب دانوا.

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