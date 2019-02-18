«دبي أوبرا» تستضيف «نوفيل فاج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «دبي أوبرا» عن استضافة حفل للفرقة الباريسية ذات النجاح العالمي «نوفيل فاج» ضمن جولتها العالمية، احتفالاً بمرور 15 عاماً على تأسيسها، وذلك يوم 25 يونيو المقبل.

تتخصّص الفرقة بأغنيات تيّار «نيو ويف» وموسيقى البانك.

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وأتى مارك كولن وأوليفييه لوبو بفكرة إعادة أحياء أبرز أغنيات هذين التيارين بطريقة أقرب إلى أسلوب بوسّا نوفا، من خلال الفرقة التي أصدرت أسطوانتها الأولى عام 2004 وسرعان ما حقّقت النجاح لتصبح ظاهرة عالمية.

أحيا أوليفييه ليبو، ومارك كولان، بالتعاون مع المغنيتين كاميّ وميلاني بان، حفلهم الأول أمام الجمهور، بشكل تبسيطيّ لدرجة كبيرة، وتمّ التركيز على المغنيتين، والجيتار، وآلتي كيبورد، وبعض المؤثرات الإلكترونية.

يقول جاسبر هوب، الرئيس التنفيذي لدبي أوبرا: طوال خمسة عشر عاماً، قامت هذه الفرقة بإحياء العديد من الأغاني الكلاسيكية الناجحة لفنانين عالميين، دامجة الإبداع الأصلي للموسيقى، بأسلوبها الخاص الموشّى بالأناقة والروح الفرنسية، لتسعد الجمهور أينما حلّت.