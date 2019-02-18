الجيش اليمني يفرض سيطرته على مديرية «الحشا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحبطت قوات ألوية العمالقة بالجيش اليمني، امس الأحد، هجوماً عنيفاً لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، جنوبي مدينة الحديدة، غربي البلاد، في خرق جديد للهدنة. وقال رئيس المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أصيل السقلدي، إن المليشيات استخدمت مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية أثناء الهجوم الذي شنته شرق مديرية الدريهمي.

وأضاف السقلدي، في تصريحات ل«العين الإخبارية»، أن مليشيات الحوثي اخترقت «الهدنة الإنسانية» منذ أول لحظة لسريانها، وتصاعدت طوال 6 أسابيع، واستخدمت صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والهاوزر، طال أكبرها مناطق الريف الجنوبي للمحافظة.

وأكد السقلدي أن القوات اليمنية المشتركة تصدت ل«8» هجمات مماثلة خلال الأسبوعين الماضيين، فضلاً عن إحباط عمليات تسلل عدة لمحاولة التقدم وأخرى من أجل زراعة العبوات الناسفة في الطرقات، وهي اعتداءات وحشية سقط على إثرها عشرات المدنيين قتلى وجرحى.

ولفت إلى أن محاور الهجوم التي شنها الحوثيون شملت 3 هجمات على «التحيتا»، فيما طال هجومان «الجبلية» ومثلهما «حيس» وهجوم واحد استهدف «الفازة» لفصل خط إمداد القوات المشتركة عن مدينة الحديدة، فيما تركز هجوم اليوم الأحد على شرق الدريهمي.

على صعيد متصل، تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية، من فرض سيطرته الكاملة على مديرية الحشا، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد. وذكر مصدر عسكري بالجيش اليمني ل«العين الإخبارية» أن قوات الجيش مسنودة من المقاومة الشعبية نجحت في تحرير التلال والقرى المحيطة بمنطقة «السوق» فيما تشن هجوما عسكريا على مرتفعات «الطاحون» الاستراتيجي، أهم تحصينات مليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة الحشا.

وأوضح المصدر أن مليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة من بلدة «حمك» شمال الضالع إلى جبهة «الحشا»، وذلك بعد تهاوي مواقعها تحت ضربات الجيش وعمليات الكمائن من قبل قبائل الأحذوف. وأسفرت المعارك عن مصرع العشرات بصفوف مليشيات الحوثي، من بينهم قيادي ميداني يدعى «أبو حسين القفري» وهو قائد التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى جبل «الطاحون»، وفق المصدر. وفي وقت سابق، حررت قوات الجيش والمقاومة تلال «الخضراء» و«الزقماء»، وأمنت الخط الرئيسي الواصل بين مديرية قعطبة ومديرية الحشا جنوبي اليمن.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، عدة غارات جوية على تحركات لمليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء. واستهدفت الغارات تعزيزات لمليشيا الحوثي، في منطقة حريب نهم، كانت في طريقها الى الجبهة. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيات، ومصرع واصابة من كان على متنها. (وكالات)