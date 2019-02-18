اتساع الانقسامات بين أجنحة «الإخوان» في تركيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزايدت في الآونة الأخيرة حدة الانقسامات بين أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية، لاسيما في تركيا التي تحولت إلى محطة خطيرة في رحلة هروبهم من مصر، عقب إزاحة حكم الجماعة، في ثورة الثلاثين من يونيو/ حزيران 2013.

ووفقاً ل«سكاي نيوز عربية»، اتسعت الهوة بين الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة، بعد أن قامت تركيا بتسليم عدد من المحكوم عليهم إلى الحكومة المصرية، ومنهم هارب من حكم غيابي بالإعدام.

ومنذ هروب العديد من قيادات الإخوان من مصر بعد ثورة يونيو، مارس المتشددون إرهاباً مدعوماً من الأنظمة والدول التي انتقلوا للإقامة فيها، لكن الجماعة بدأت مؤخراً تعاني الانشقاقات، ما يطرح العديد من الاستفسارات عن مستقبل هذه الجماعة على المدى المنظور.

وتضمن السجل الإرهابي للجماعة وأنصارها في مصر، خلال السنوات الماضية، العديد من الهجمات والحوادث الإرهابية والضحايا، وتم تنفيذ الاعتداءات من عناصر منتمية أو متعاطفة مع الإخوان.

وبحسب مصادر مصرية، فقد ثبت أن الكثير من العمليات التي تم تنفيذها في البلاد كانت بتعليمات ودعم من بعض القيادات الإخوانية الهاربة.

ويقول الباحث المختص في شؤون الجماعات المتشددة، ماهر فرغلي، إن قطر وتحت تأثير المقاطعة الخليجية قامت بإبعاد الإخوان، فلجأوا الى تركيا التي باتت محطتهم الرئيسية في الخارج، لكن تركيا لم تعد ملجأ آمناً أيضا في ظل تزايد الانشقاقات بين أجنحة الجماعة.

وزادت الانشقاقات إثر تسليم السلطات التركية عدداً من المحكومين الهاربين ومنهم متشدد هارب من حكم بالإعدام إلى السلطات المصرية.

وأحدث هذا الأمر حالة من الخوف والتوتر بين العديد من العناصر الهاربة إلى تركيا، وسط مخاوف من تراجع السلطات التركية عن دعمهم واستضافتهم.

وتباينت الآراء إزاء هذا التحرك التركي، إذ هنالك من يرى في الأمر انحيازاً من تركيا الى أحد الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة، لكن آخرين يعتبرون ما حصل مجرد مناورة للإيحاء بأن تركيا لا تؤوي إرهابيين. ومع التأرجح البادي في العلاقة بين الجماعة الإرهابية والدولة التركية، طرحت عدة أسئلة حول التقارب التركي القطري على الرغم من استمرار مساعي السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى إجبار قطر عن التوقف عن دعم الإرهاب.

ويرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبدالفتاح، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يمكنه الاستعاضة بدولة مثل قطر عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأشار عبدالفتاح إلى أن أردوغان يدرك ثقل كل من القاهرة والرياض وأبوظبي، ما يعني أن الحسابات التركية تعي جيدا أن قطر لا يمكن أن تكون بديلا عن الدول الأربع.

ويرى متابعون أن نجاح الحكومة المصرية في تأكيد وجودها بالمحافل الدولية، كان سببا إضافيا لحدوث انقسامات في صفوف الإخوان، لاسيما أنهم فقدوا الكثير من الدعم المادي والسياسي الذي كانت تقدمه دول وأجهزة استخبارات في مناطق عدة بالعالم.