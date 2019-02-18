سعود بن صقر: القطاع الصحي منظومة متكاملة من المعايير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الهادفة إلى تعزيز صحة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بمعايير عالمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس عبد الرحمن العويس، وزير الصحة الذي أطلع سموّه، على خطط الوزارة لتطوير الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، إلى جانب أهم المشاريع الطبية المقرر تنفيذها في الإمارة.

وثمن صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، جهود الوزارة، مؤكدا أن القطاع الصحي يعد منظومة متكاملة من المعايير والخدمات التي تتطلب تبنّي أفضل الممارسات الصحية العالمية، مع أهمية تأهيل الكوادر الوطنية في المجالين الطبي والفني وفق أفضل المعايير الدولية والاهتمام بالجوانب التدريبية والتطويرية.

من جهة أخرى، شهد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر، أمس، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك بين حكومة رأس الخيمة ومحافظة أقمولا بجمهورية كازاخستان.

جاء ذلك، خلال استقبال سموّه، أمس بقصره بمدينة صقر بن محمد، مالك مورزالين، محافظ منطقة أقمولا، يرافقه وفد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.

ورحب سموّه، بالمحافظ والوفد المرافق، مؤكدا أهمية العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، في مختلف المجالات.

وبحث صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، والمسؤول الكازخستاني، علاقات الصداقة والتعاون، بين البلدين الصديقين، مرحباً باتفاقيات التعاون بين رأس الخيمة والمحافظة، التي تأتي وسيلة لتعزيز العلاقات القائمة في القطاعات الاقتصادية ومجالات الخبرة.

فيما أشاد مورزالين، بمستوى العلاقات المميزة التي تجمع الإمارات وكازاخستان، وشهدت آفاقا جديدة في السنوات الأخيرة، في مختلف القطاعات، لاسيما الاقتصادية والتجارية التي شهدت نموا ملحوظا.

وجرى خلال اللقاء، بحضور صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر، ومالك مورزالين، توقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وغرفة التجارة والبلدية، من جهة، وهيئات التجارة والاستثمار ورواد الأعمال في محافظة أقمولا من جهة أخرى.

ونصت الاتفاقات على تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وتوسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وترتبط إمارة رأس الخيمة وكازاخستان بعلاقات اقتصادية كبيرة، حيث تمتلك أكثر من 50 شركة كازخستانية رخصا تجارية للعمل في رأس الخيمة.

وأقام صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، مأدبة غداء على شرف الوفد الزائر، وحضر اللقاء والمأدبة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، ورؤساء الدوائر الحكومية بالإمارة.(وام)