شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يتسلم درعاً من أمير الرياض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، الذي أقيم في جامعة الفيصل في الرياض، برعاية الأمير فيصل بن بندر آل سعود، أمير منطقة الرياض.

وتسلم من راعي الحفل درعاً خاصة، وقال بهذه المناسبة: ‏«لقد أثلجت صدري كلمات الإشادة التي قالها سيدي الأمير فيصل بن بندر، أثناء تسليمي الدرع في هذا الحفل».

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