شهادات حضور برنامج صحي لبعض طلاب ثانوية ابن باز بالزلفي

صحيفة الخليج الإلكترونية

حصل بعض طلاب ثانوية ابن باز بمحافظة الزلفي على شهادة حضور دورات تدريبية ورش عمل للبرنامج (دور الأسرة في رعاية كبار السن) تم إعدادها الاسبوع المنصرم، الطلاب :

مشعل عيد المطيري.

هيثم سليمان البدر.

خالد صالح الجبر

عبدالإله عبدالمحسن الطريقي فارس علي المطيري

معين نوار العتيبي

عبدالمحسن الدهام

يذكر أن قائد المدرسة الأستاذ عبدالعزيز سليمان الجميل، المشرف على البرنامج الأستاذ سطام هليل مسند الحربي، الطالب المشارك

عبدالرحمن المطير.