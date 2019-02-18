- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
حصل بعض طلاب ثانوية ابن باز بمحافظة الزلفي على شهادة حضور دورات تدريبية ورش عمل للبرنامج (دور الأسرة في رعاية كبار السن) تم إعدادها الاسبوع المنصرم، الطلاب :
مشعل عيد المطيري.
هيثم سليمان البدر.
خالد صالح الجبر
عبدالإله عبدالمحسن الطريقي فارس علي المطيري
معين نوار العتيبي
عبدالمحسن الدهام
يذكر أن قائد المدرسة الأستاذ عبدالعزيز سليمان الجميل، المشرف على البرنامج الأستاذ سطام هليل مسند الحربي، الطالب المشارك
عبدالرحمن المطير.
كانت هذه تفاصيل خبر شهادات حضور برنامج صحي لبعض طلاب ثانوية ابن باز بالزلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.