شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تنفيذ 15 مشروعاً سكنياً بالرياض.. المساحات والأسعار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أن عدد المشاريع السكنية في مدينة الرياض وحدها بلغ نحو 15 مشروعاً، لتوفر بذلك 26,301 وحدة سكنية، مبيناً أن 12 من هذه المشاريع بدأت أعمال البناء والإنشاءات منها، بالإضافة لثلاثة مشاريع أخرى جاهزة للشراء.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تتوزع على عدد من الأحياء في مدينة الرياض، وتشرف عليها بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في المطورين العقاريين المؤهلين؛ لتوفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق – تاون هاوس – فلل)، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 ألفاً حتى 750 ألفاً.

وذلك لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030م” لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن الإنشاءات وأعمال البناء تجري حالياً في 12 مشروعاً سكنياً، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات؛ وذلك وفقاً للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مؤكدةً حرصها على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

ويعد مشروع الفلل السكني في “بوابة الشرق”، أحد أكبر المشاريع السكنية بالرياض إذ يوفر 5,968 فيلا، ويقع شرق الرياض على مساحة إجمالية تبلغ 6.544.310 أمتار مربعة، بسعر يبدأ من 645.750 ريالاً، وأقساط شهرية 2152 ريالاً.

ومن ضمن تلك المشاريع المهمة التي تقوم الوزارة ببنائها “مشروع مرسيه” الواقع شمال الرياض، على مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، لتوفير 5,590 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الشقق وتاون هاوس، يجري العمل على تنفيذها، بنماذج عصرية مختلفة تناسب تباين رغبات المستفيدين، وتأتي الوحدات بأسعار تنافسية تبدأ من 299,250 ريالاً، وقسط شهري ميّسر يبدأ من 899 ريالاً.

ويأتي مشروع “سهيل الرياض”، من ضمن المشاريع التي أعلنت الوزارة عن إتاحته للحجز والمعاينة مؤخراً؛ إذ يشتمل على 4376 وحدة سكنية، تقوم الوزارة على تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، وتمتد مساحة المشروع الكلية على أكثر من 1.7 مليون متر مربع.

ويتضمن خيارات متعدد منها (شقق، فيلا، وتاون هاوس)، تلبي جميع الاحتياجات وتتضمن كل الخدمات التي تغطي احتياج السكان؛ وتبدأ سعر الفيلا من 601 ألف ريال، وبقسط شهري 2004 ريالات، أما التاون هاوس فتبدأ من 512 ألف ريال، وبقسط شهري 1706 ريالات، أما الشقق فتبدأ سعرها من 368 ألف ريال، وبقسط شهري يبلغ 1227 ريالاً.

أما مشروع “نبض قيران”؛ وهو أحد مشاريع برنامج “سكني” فيقع في موقع استراتيجي وحيوي شمال الرياض، بين شارعي العليا وطريق الملك عبدالعزيز، ويضم 4358 وحدة سكنية تحت الإنشاء، بتصاميم عصرية متنوعة بين شقق وتاون هاوس تبدأ من 276 ألف ريال، على مساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع تقريباً، بطراز معماري حديث.

فيما يمتاز مشروع “إشراق ليفنج” بتوفيره 2229 وحدة سكنية ما بين تاون هاوس وفلل، تقع على امتداد أكثر من 554 ألف متر مربع، في موقع مميز شمال الرياض، في غرب مطار الملك خالد الدولي، وبأسعار تبدأ من 618.5 ألف ريال، وبقسط شهري يبدأ من 2062 ريالاً؛ إذ يضم المشروع وحدات سكنية تتجاوز مساحة بعضها 300 متر مربع.

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كما بدأ البناء في مشروع “رابية الشرق”؛ وهو أحد مشاريع الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويضم نحو 960 وحدة سكنية منها 576 شقة و384 فليلا، تبدأ أسعار الشقق من 410 آلاف ريال بقسط شهري 1367 ريالاً، وبمساحات تتراوح ما بين 171 – 218 متراً مربعاً، فيما تبدأ أسعار الفلل من 750 ألف بقسط شهري 2500 ريال، ومساحات متنوعة من 230 – 280 متراً مربعاً.

أما مشروع “ديار سعد”، يقع على مساحة إجمالية 133,098 متراً مربعاً، تتوزع عليها 577 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، يجري العمل حالياً على بنائها، بأسعار تبدأ من 587,898 ريالاً بأقساط شهرية تبدأ من 1953 ريالاً، وتتراوح مساحة الوحدات ما بين 200 – 452 متراً مربعاً.

فيما يمتد مشروع “شمس الديار”، الذي يقع شمال الرياض غرب مطار الملك خالد الدولي، على مساحة 343,478 م2، ويضم 503 وحدات سكنية منها 40 فيلا، و463 تاون هاوس، بأربعة نماذج مختلفة المساحات والأسعار، وبأسعار تبدأ من 498 ألف ريال وأقساط شهرية تبدأ من 1660 ريالاً بمساحة 333 – 383 متراً مربعاً للتاون هاوس، وللفلل 844.577 ريالاً بقسط شهري 2815 ريالاً بمساحة 308 – 479 متراً مربعاً.

ويقدم مشروع إسكان “معالي عنان” 440 تاون هاوس على مساحة 105,831 متراً مربعاً، قرب طريقي الدمام وخريص، ضمن مشاريع الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، بمساحات متنوعة ما بين 220 – 400 متر مربع للوحدة، بأسعار تبدأ من 680 ألف ريال وقسط شهري 2665 ريالاً، أما إسكان الرياض1، فهو أحد مشاريع الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويضم 168 وحدة لراغبي السكن في الشقق، وتبدأ الأسعار من 410,753 ريالاً، ويتكون المشروع من 6 عمائر كل منها تحوي 7 أدوار.

ويأتي مشروع بيوت الزامل إحدى هذه المشاريع التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يوفر 155 فيلا مقامة على مساحة 41,776 متراً مربعاً، بدأ العمل على تنفيذها وهي متاحة للحجز حالياً، وبأسعار تبدأ من 635 ألف ريال ومساحات تصل إلى 320 متراً مربعاً، ويقع مشروع بيوت الزامل في مخطط المعالي بحي الجنادرية؛ إذ يسهل الوصول إليه من عدة طرق رئيسية وهي طريق الدمام، طريق خريص، طريق الشيخ جابر، طريق الجنادرية.

ويشكل مشروع “عمائر الجوهرة”، الذي يقع في شمال الرياض، ويضم 112 شقة ضمن مشاريع الوزارة المكتملة بمواصفات وتصاميم تلائم حاجة المستفيدين الراغبين في المساحات المحدودة؛ إذ تضم الوحدة 3 غرف نوم، تصل مساحات الشقة الواحدة إلى 192م2 بتصاميم تضمن الراحة والخصوصية.

ويعد مشروع “دواوين الجزيرة” أحد المشاريع السكنية في جنوب الرياض؛ إذ يوفر 4,400 فيلا تاون هاوس مقامة على مساحة 1,26 مليون متر مربع، ويقع المشروع على شارع الإمام مسلم وشارع الإمام مالك، وتبدأ سعر الوحدة من 499 ألف ريال بقسط شهري 1664 ريالاً.

وقد خصصت الوزارة ضمن خيارات برنامج “سكني” وحدات سكنية جاهزة بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن موقعين متاحين حالياً للشراء، منها “مشروع باريزيانا”، الذي يوفر نحو 686 شقة سكنية بمساحة 133 – 179 متراً مربعاً، على مساحة إجمالية 813.642 متراً مربعاً، بالقرب من شارع السويدي العام، بقسط شهري 1280 ريالاً، وقيمة إجمالية تبدأ من 384 ألف ريال، علاوة على مشروع السلطان، الذي يوفر نحو 77 شقة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 124 – 280 متراً مربعاً، بسعر يبدأ من 300 ألف وقسط شهري ألف ريال، على مساحة إجمالية 17.553 متراً مربعاً.

وأكَّدت وزارة الإسكان أن هذه المشاريع المتاحة أمام المستفيدين من برنامج “سكني” تُعد نموذجاً عصرياً للمجمعات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة.

كما أنها تحوي جميع الخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، مشددة على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات السكنية أمام المستفيدين؛ وذلك بتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.