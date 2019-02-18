شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يكشف حقيقة شراء ولي العهد لنادي «مانشستر يونايتد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف وزير الإعلام، تركي الشبانة، حقيقة ما تردد عن رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال “الشبانة” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الأنباء التي زعمت رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماماً”.
وأضاف: “حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعاً مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة”.
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