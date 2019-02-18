شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى إسرائيلى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، موقعين شمال قطاع غزة.
وأفاد شهود عيان بأن دبابات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل أطلقت قذيفتين صوب أحد المواقع شرق بلدة بيت حانون، وقذيفة صوب موقع آخر شرق بلدة جباليا شمال القطاع، ما تسبب بأَضرار مادية، دون أن يبلّغ عن إصابات.
وكان سبق القصف المدفعي إطلاق نار كثيف صوب مجموعة من المواطنين شرق جباليا، ما أدى لإصابة 19 منهم، جروح أحدهم وصفت بالخطيرة.
ودوت انفجارات عنيفة إضافة إلى أصوات صافرات يطلقها الشباب الفلسطينيون قرب الحدود.
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