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بدأت أعمال الملتقى اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من ستين دولة، وبرعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية.
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وعقب مراسم الافتتاح طاف بن عوف على جناح السودان المشارك في الملتقى، والذي تنظمه منظومة الصناعات الدفاعية، "كما وقف الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع السعودي على المنتجات الدفاعية السودانية مبديا إعجابه بالمستوى المتطور الذي حققه السودان".
وصرح اللواء مهندس مستشار دفع الله خميس، رئيس لجنة مشاركة السودان في الملتقى، أن "السودان يعرض مائة وأربعة وثلاثين منتجا في مجال الصناعات الدفاعية والبحرية وخدماتها من خلال مشاركته الرابعة على التوالي.
وثمن خميس دور دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيمها لهذا المحفل الدولي الاستراتيجي.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان تعلن عن مشاركة وزير دفاعها في آيدكس 2019 بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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