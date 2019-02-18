فتاة ترسم لوحة للأمير محمد بن سلمان باستخدام 22710 خرزة

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن الفتاة استغرقا شهرا كاملا في تجهيزها للوحة الفنية.
ونقلت الصحيفة عن الفنانة مريم رياني، قولها إنها حاولت استغلال موهبتها في الخياطة والتطريز وقامت بفتح مشروع مشغل خياطة في منزلها.
وأضافت أنها واجهت صعوبات تشغيلية وصعوبات في استقطاب العمالة وعدم توفر القدرة المالية وتعثر المشروع، ولم تتمكن من إكمال العمل به.
وأشارت إلى أنها عملت على اللوحة منذ شهر، مستخدمة فيها 22710 خرزة، وتحلم بأن تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وقالت إن حديثها بأن "هدفها الرئيس هو رفع اسم الوطن عاليا ويضاف إلى رصيد أبنائه المبدعين".
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