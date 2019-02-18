وزير الطاقة السعودي يكشف تفاصيل صفقة محمد بن سلمان في باكستان

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وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، اليوم الأحد 17 فبراير/شباط، إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان.

وكتب الفالح على "تويتر":"زيارة ولي العهد إلى باكستان والحفاوة، التي استقبل بها من قبل رئيس الوزراء، والشعب الباكستاني الشقيق، تؤكد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، التي تعود لسبعة عقود، وتبشر بمستقبل مشرق للبلدين".

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن السعودية وقعت عددا من مذكرات التفاهم في قطاعات التكرير والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين، بالإضافة إلى اتفاقية لتزويد باكستان بالزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف تأمين احتياجاتها من الوقود.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، قال ولي العهد السعودي إن أمام باكستان مستقبل باهر، وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

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واستطرد:"نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".

ويقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأول زيارة له إلى باكستان، التي بدأها اليوم الأحد، وتستمر على مدى يومين.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن ولي العهد غادر المملكة في زيارة رسمية لباكستان والهند والصين.