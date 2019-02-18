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إحباط هجوم لـ"داعش" شرقي العراق

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© Photo / mohamed hemida

بغداد — سبوتنيك. وقال الحشد الشعبي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن "عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي حاولوا التعرض على أحدى نقاط المرابطة في أطراف خانقين بمحافظة ديالى قرب أحدى القرى الزراعية وتم التصدي لهم ومطاردتهم في الأراضي الزراعية".

وأضاف أن "الحشد الشعبي أغلق كل الثغرات التي كان يستغلها "داعش" في استهداف المدنيين والقرى في خانقين"، مؤكداً أن "الوضع آمن".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.

 

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