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وبحسب موقع "الميادين.نت" قامت شركة "غوغل" بحذف اللعبة من على متجرها بعد ٤٨ ساعة من نشر تحقيق مطول يتناول اللعبة وعلاقتها بحزب الله من قبل مجلة "فوربس" الأمريكية.
© AP Photo / Syrian Central Military Media
واعتبر التحقيق أن هذا الأمر يعد سابقة لقيام منظمة أو حزب تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية "إرهابيا" بتطوير لعبة ورفعها على متجر "غوغل".
وأورد التقرير معلومات تتضمن مجموعة أسماء مرتبطة أيضا" بمواقع أخرى لحزب الله وبين أنه تم استخدام عدة وسائل تقنية لمحاولة تتبع أي شخص على ارتباط باللعبة.
وأضاف التقرير أنه تمت محاولة التواصل مع مطوري اللعبة، حيث تمكنوا من الوصول إلى أحدهم عبر البريد الإلكتروني الذي تم وضعه في اللعبة قبل حذفها والذي بدوره أكد أن هدف اللعبة هو توثيق مراحل مشاركة حزب الله في الحرب داخل سوريا، بينما فشلوا في التواصل مع مطور آخر ذكر اسمه ضمن اللعبة، والذي يظهر أنه مصمم تطبيق آخر يدعى "الصبح القريب" لم تحذفه "غوغل".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تقرير أمريكي... متجر غوغل يحذف لعبة "الدفاع المقدس" التابعة لـ"حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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