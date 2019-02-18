إطلاق سراح عمال تونسيين بعد خطفهم في ليبيا (فيديو+صور)

وبحسب "رويترز"، أضافت الوزارة أن المسلحين قالوا إنهم سيطلقون سراح العمال مقابل الإفراج عن ليبي مسجون في تونس لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الإفراج عن هذا الليبي.
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية أمن الزاوية في ليبيا، مساء الأحد، تحرير العمال التونسيين الـ14 المختطفين، مشيرة إلى أنه يجري التواصل الآن مع الجهات المعنية لضمان عودتهم بسلام إلى ذويهم.
أكّدت مديرية أمن الزاوية (غرب العاصمة طرابلس بحوالي 48 كم) في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن جميع العمال بصحة جيدة.
وكان التونسيون الـ14 خطفوا في الزاوية على بعد حوالى 50 كلم غرب طرابلس، من قبل مجموعة مسلحة واقتادتهم لجهة مجهولة، عندما كانوا على متن حافلة في طريقهم إلى المصفاة التي يعملون فيها.
وليست العلمية الأولى التي يتعرض فيها تونسيون للخطف في ليبيا، وإنما تم خطف عشرة من موظفي القنصلية التونسية في 12 حزيران/يونيو 2015 من قبل مسلحين، طالبوا بإطلاق سراح أحد قادتهم، الذي كان محتجزا في تونس ضمن تحقيق حول "الإرهاب".
وتسيطر على مدينة الزاوية البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، مجموعات محلية مسلحة، تخضع نظريا لسلطة حكومة الوفاق، لكن ينشط بعضها في مجال الهجرة غير الشرعية وتهريب المحروقات.
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