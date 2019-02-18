الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مديرية في الضالع وسط البلاد

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية، استكملت تحرير مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع، عقب سيطرتها على سوق الطاحون وقلعة يراخ ومنطقة المطاوسة ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز ميليشيا الحوثي جنوب المديرية".

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وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مصرع 20 من عناصر الميليشيا بينهم القيادي الميداني أبو حيدر المداني، وجرح 15 آخرين، بالإضافة تدمير مدرعة وطاقمين تابعي لها".

وأكد "مواصلة القوات التقدم وسط معارك محتدمة، لتقترب من سوق المشهد التابع لمديرية السبرة في محافظة إب".

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قد أعلنت أمس السبت، أنها استعادت مواقع عدة في محافظة الضالع غربي اليمن من قبضة الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي.

ويقوم التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.