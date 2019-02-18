واشنطن تغير موقفها من الأسد... وتطالب بتغييرات في سياسة دمشق

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ذكر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون سوريا، جيمس جيفري، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، أن الولايات المتحدة لا تطالب باستقالة الأسد، ولكنها تطالب بتغييرات جوهرية في سياسات السلطات في دمشق".
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
وتابع المسؤول الأمريكي:
"أهدافنا في الشمال الشرقي لسوريا لم تتغير. إنها تعني الحفاظ على الأمن في المنطقة، أي: هذا يعني أننا لا نريد أن يعود النظام إلى هناك، لأنه لا يساهم في الاستقرار".
على الرغم من انسحاب القوات، فإن الولايات المتحدة ستواصل محاربة "داعش".
وأضاف:"إننا نحتفظ بإمكانيات القوة الجوية، والقدرة على الاستجابة للتهديدات التي تنشأ فيما يتعلق بوجود مجموعات داعش".
وكشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، اليوم الأحد، عن الخطة التي ستنتهجها الولايات المتحدة في الانسحاب من سوريا خلال الفترة المقبلة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا إن الولايات المتحدة لن تقوم بانسحاب مباغت وسريع من سوريا، وإنها ستتشاور عن كثب مع الحلفاء بشأن المسألة.
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