إطلاق سراح العمال التونسيين المختطفين في ليبيا

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

أعلنت الخارجية التونسية، مساء الأحد، إطلاق سراح 14 مواطنا اختطفهم مسلحون على مشارف مدينة الزاوية الليبية، الخميس الماضي.

وقال الوزارة، في بيان، إنه "تمّ الاتصال بالمختطفين المتواجدين حاليا بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وقد أعربوا عن شكرهم للمجهودات المبذولة من طرف السلطات التونسية والليبية لإطلاق سراحهم".

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وأضافت أن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اتصل هاتفيا بنظيره في حكومة "الوفاق الوطني" الليبيي، محمد الطاهر سيالة؛ لـ"يعبّر له عن ارتياحه لإطلاق سراح المواطنين التونسيين متوجها بالشكر إلى السلطات الليبية وحكومة الوفاق الوطني التي أولت اهتماما بالغا لحادثة الاختطاف وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم".

ولم يكشف البيان عن أية تفاصيل بشأن عملية الإفراج عن المختطفين.

يتبع//