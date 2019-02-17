إصابة 19 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي غزة

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365

أصيب 19 متظاهرا فلسطينيا، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن "19 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة برصاص جيش الاحتلال، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شمالي القطاع".

وأضافت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "حالة أحدهم حرجة، جراء إصابته بعيار في رأسه".

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وفي وقت سابق الأحد، قالت الوزارة إن عدد المصابين 12، قبل أن تعلن ارتفاع العدد.



ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، وورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، مما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.