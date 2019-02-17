المدفعية الإسرائيلية تقصف مرصدين لـ"القسام" شمالي غزة

غزة / هداية الصعيدي - هاني الشاعر / القدس / سعيد عموري / الخليج 365

قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء الأحد، مرصدين يتبعان "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، نقلا عن شهود عيان، بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرصدين يتبعان "كتائب القسام" شمالي قطاع غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وحسب المصدر ذاته، استهدف القصف الأول مرصدا شرقي بلدة بيت حانون، فيما استهدف الآخر مرصدا شرقي بلدة جباليا.

وحتى الساعة 20:00 ت.غ، لم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات جراء الحادث.

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من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قصفت دبابات الجيش موقعيْن تابعين لحماس في شمال قطاع غزة؛ ردا على إصابة جندي نتيجة شظية عبوة ناسفة أُلقيت باتجاهه".

وجاءت إصابة هذا الجندي -وفق بيان سابق للجيش الإسرائيلي- على هامش مظاهرات جديدة لمسيرة "العودة" شمالي قطاع غزة.

وأصيب خلال تلك الأحداث، اليوم، 9 متظاهرين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، حسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويشارك فلسطينيون، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ أواخر مارس/آذار 2018، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948، وورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آلاف بجروح مختلفة.