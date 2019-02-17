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7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين #السعودية و #باكستان

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الخليج - واس

الخليج - واس

ترأس ولي العهد الأمير ، ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، مساء اليوم، المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام آباد.

وتم خلال المجلس استعرض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

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