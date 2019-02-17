شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. العراق يبدأ في إنشاء منفذ حدودي جديد مع المملكة بتمويل سعودي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بتمويل من المملكة أعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، عن البدء في إنشاء منفذ ”عرعر“ الحدودي الجديد، في منطقة عرعر العراقية الرابطة مع حدود السعودية.

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ونشرت الإخبارية السعودية تقريراً مصوراً عن المنفذ الحدودي الجديد، مؤكدة أنه سيتم إنشاؤه مجمع على أرض مساحتها 547 دونمًا، وسيتم المنفذ المرافق الحكومية كافة للدوائر المختصة بعملها في المنافذ من جمارك وجوازات وحجر صحي وآخر بيطري ومبانٍ إدارية أخرى.

وعبر مسؤلونم سعوديون عن سعادتهم بتمويل المملكة لهذا المنفذ الحدودي الجديد، موضحين أن البنى التحتية للمنفذ الجديد ستشمل نصب مولدات القدرة الكهربائية، ومحطات تحلية ماء، ومركزًا صحيًا وجامعًا إلى جانب أجهزة الفحص بالأشعة والساحات والطرق.