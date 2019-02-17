شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن قضية المعلم «معتوق الشريف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ بشكل عاجل، مع قضية المعلم معتوق الشريف، ووجه الإدارة العامة للمتابعة والتحقيق في قضية المعلم بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة والرفع بتقرير عاجل حيالها.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، أن توجيه الوزير تضمن توضيح أسباب تأخير البت في القضية، والملابسات المتعلقة بها.

Advertisements

يُذكر أن المعلم الشريف طالب وزير التعليم بالنظر في تهديد وصله من مساعد وزير التعليم على إثر ما رفعه من إدارته بخصوص بعض التجاوزات للوزارة، حسب قوله.

وكشف المعلم تفاصيل وتطورات قضيته، خلال مشاركته في برنامج ”معالي المواطن”، موضحاً أن الوزير الحالي طالب بتحديث بيانات المعلمين، وبياناتي موقوفة بسبب عدم وجود تقييم لأدائي الوظيفي، ووصلني تهديد بصيغة “لا تكون في وزارة التعليم”.

وتابع المعلم قائلاً: “أنا لا أرفض أن أحدث بياناتي، ولكن ليس لدي أداء تقييم لكي أحدث البيانات، وأتمنى من وزير التعليم أن يشكل لجنة للنظر في القضية بشكل كامل، فأنا لي حق ومستعد أن أُحاكم إذا كنت مقصراً”.