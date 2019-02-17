الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن الأسرى "قرصنة"

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد 17 فبراير/شباط: "موقف الرئيس محمود عباس الدائم، أكد فيه أننا لن نقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وتابع أبو ردينة: "القرار الإسرائيلي تعسفي، ويمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس".

وأضاف أبو ردينة: "هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة برئاسة عباس خلال أيام".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "تويتر": "‏قرر الكابينت تطبيق قانون تجميد الأموال المنقولة للسلطة الفلسطينية، الذي تم اعتماده في الكنيست خلال شهر يوليو 2018 وخصم مبلغ 502، 697، 000 شيكل جديد من الأموال التي تنقلها دولة إسرائيل للسلطة الفلسطينية".

يذكر أن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" سيؤدي إلى خصم 138 مليون دولار أمريكي من عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجنيها إسرائيل وتحولها لخزينة المالية الفلسطينية.