شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع موجة شديدة البرودة بمعظم المناطق خلال هذه الفترة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع حسن كراني، خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ، أن تشهد معظم المناطق، طقساً شديد البرودة، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين – بمشيئة الله -.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “تشهد البلاد الثلاثاء والأربعاء أبرد 48 ساعة”، مضيفاً “بعون الله الكتلة الباردة سيطرت على معظم المناطق، وتراجعت بعد الظهر على الغربية”.

وأضاف: “يمتد التراجع ليلاً على الداخلية، ويستمر حتى نهاية الغد.. مع فجر الثلاثاء وحتى الأربعاء يأخذ البرد مداه بعدها يبدأ الدفء ويستمر حتى نهاية الأسبوع.. هذا والله أعلم”.