ولي العهد السعودي يعلن توقيع اتفاقيات بعشرين مليار دولار مع باكستان

نقل تلفزيون العربية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله يوم الأحد إن المملكة وقعت اتفاقيات مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار.
وصل الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في وقت سابق يوم الأحد في أولى محطات جولته بجنوب آسيا والصين.
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