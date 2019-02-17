الان تتابع في دبي.. محاكمة امرأة هددت زوجها بالقتل عبر “فيسبوك” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هددت امرأة زوجها بالقتل عبر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقق محكمة الجنايات في دبي في القضية.

بدأت القصة بوصول رسائل مجهولة إلى الزوج تهدده بالقتل الأمر الذي جعله يتقدم ببلاغ إلى الشرطة التي توصلت إلى أن الزوجة هي المتهمة.

المرأة من جنسية آسيوية (34 عاما)، وهددت زوجها الذي يحمل جنسية عربية بالقتل برسائل نصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أن صديقا له أخبره بوجود حساب باسمه على شبكتي “انستغرام”، و”فيسبوك”، دون أن يعلم عنهما شيئا.

وقال: “عقب تفقدي الحسابين أدركت أن زوجتي أنشأتهما.. وجدت صورا خاصة لي ولأفراد أسرتي منشورة فيهما”.

وأكد أن المتهمة، وهي زوجته، بعثت إليه برسائل عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، كتب فيها شتائم بذيئة وتهديدات بالقتل.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، بأنها أنشأت حسابا على فيسبوك باسم زوجها، ووضعت صورها معه وصور والدته وزوجته الأخرى، كما أنها هددته.