دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونغ تُعلن موعد طرح هاتفها الجديد غالاكسي إس 10

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، عبر موقعها الرسمي، عن موعد إطلاقها هاتفها الجديد غالاكسي إس 10 في الأسواق وإلكترونيًا.

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وأوضحت شركة سامسونغ أن هاتفها غالاكسي إس 10 سيكون متوافرًا للحجز المسبق يوم 8 مارس المقبل كما سيُطرح في بلادها كوريا الجنوبية فقط بذات اليوم.

وأشارت شركة سامسونغ إلى إمكانية حصول هؤلاء الذين حجزوا هاتف غالاكسي إس 10 مُسبقًا على الهاتف قبل 4 أيام من الإطلاق الرسمي له.

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وكانت مجلة فوربس الأمريكية قد أوضحت عبر تقرير لها عزم شركة سامسونغ إطلاق 3 نسخ من هاتف سامسونغ غلاكسي إس 10، هي: سامسونغ غلاكسي إس 10 إي، سامسونغ غلاكسي إس 10 وسامسونغ غلاكسي إس 10 بلس.المزيد:

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