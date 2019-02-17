دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ناسا في مواجهة المستحيل.. رحلة لاستكشاف نشأة الكون!

تبدأ وكالة الفضاء الأمريكية الشهيرة «ناسا» رحلة في مواجهة المستحيل، لوضع المزيد من الإجابات للأسئلة الأكثر إثارة بشأن الكون.

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وبسحب ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية، فإن الرحلة الفضائية الجديدة سوف تُساعد علماء الفلك في فهم ومعرفة نشأة الكون، لدحض الكثير من الشائعات المُثارة حول هذا الأمر.

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ونقلت الوكالة عن صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، أن المهمة الجديدة سوف تحمل أسم مقياس الضوء الطيفي لتاريخ الكون، وتتكلف قرابة الـ 250 مليون دولار على أن تستمر عامين، متوقعة أن تنطلق في 2023.

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ومن المتوقع أن تقوم المركبة الجديدة «SPHEREX» بمهمة مسح الضوء بتردداته المرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء في السماء، لتقدم بذلك معلومات عن 300 مليون مجرة، و100 مليون نجم بمجرة درب التبانة، وتُقدمها للعلماء، في إطار رسم خريطة متكاملة للسماء. المزيد:

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