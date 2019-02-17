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© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وتمنى المشاط "للجنة التنسيق النجاح في مهامها بما يسهم في إعادة الاستقرار لمحافظة الحديدة".
ومن جانبه، أكد المبعوث الأممي أن "هناك اهتماماً دولياً بإحلال السلام في اليمن".
وشدد على "المضي قدماً في تنفيذ اتفاق السويد وأهمية إعادة الانتشار في أسرع وقت وفق الخطة المقدمة من رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار".
وأكد غريفيث "حرصه على عقد مفاوضات قريبة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" توافق على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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