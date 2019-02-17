بدء رصد مخالفات الحزام والجوال في #القصيم و #عسير و #جازان

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه سيتم بدءاً من اليوم انطلاق عمليات الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق: (القصيم، وعسير، وجازان).

وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها الرسمي في “تويتر”:‏ أنه “استكمالاً لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء – بمشيئة الله – بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق: (القصيم، وعسير، وجازان)”.