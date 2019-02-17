صحيفة الخليج الالكترونية

شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، توقيع اتفاقية لإنشاء مصفاة أرامكو في ميناء جوادر الباكستاني بقيمة 10 مليار دولار.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن حزمة من الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها اليوم بعد وصول ولي العهد إلى إسلام آباد.