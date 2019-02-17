شكرا لقرائتكم خبر عن يديرها عمالة وافدة بينهم امرأة.. إتلاف 3 مصانع خمور بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من إتلاف 3 مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء مدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة (١٤ رجلاً يقيمون بصورة غير نظامية إضافة إلى مواطنة).

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض تلقى بلاغاً عن المواقع، وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطها.

وأضاف “السبر” أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.