شكرا لقرائتكم قتيل وستة جرحى خلال أعمال شغب شمال الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمّان - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 22:07

قُتل شخص وجرح 6 آخرون بينهم أربعة من رجال الشرطة في وقت متقدم أول من أمس في محافظة عجلون شمال الأردن، خلال أعمال شغب استمرت ليلاً وتلت شجاراً إثر رفض سيارة الأمتثال لأوامر دورية للشرطة، حسبما أعلن مصدر رسمي أمس.



وذكر تلفزيون المملكة الرسمي أن «الهدوء عاد إلى بلدة عنجرة والأمور عادت إلى طبيعتها»، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تفرض طوقاً على البلدة وتمنع دخول أي شخص إليها».

وقال ناطق اعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان أمس إن «دورية مشتركة من الامن العام وقوات الدرك» أوقفت «أثناء عملها في محافظة عجلون مساء أول من أمس احدى المركبات العمومية وبداخلها شخصان». وأضاف: «عند الطلب منهما (الراكبان) ابراز اثباتاتهما الشخصية رفضا ذلك وقاما بمقاومة طاقم الدورية». وتابع أنهما «قاما بالاتصال بمجموعة من اقاربهما وحضرت مجموعة منهم وقاموا بالتهجم على طواقم الدورية بالحجارة»، موضحاً أنه «تم التعامل معهم بالغاز المسيل للدموع وتفريقهم وتمت السيطرة وضبط الشخصين اللذين كانا داخل المركبة العمومية وتم اصطحابهما للمركز الامني».

وأشار إلى أن ذلك أسفر عن «إصابة 4 من طاقم الدورية وأضرار مادية في احدى المركبات الامنية». وتابع: «بعد ذلك عاد أشخاص وقاموا بأعمال الشغب وأغلقوا الطريق العام وألقوا الحجارة على المركبات المارة وأطلقوا عيارات نارية أسلحة رشاشة وبصورة مباشرة باتجاه القوة الأمنية من داخل منطقة حرجية، كما أحرقوا مركبة حكومية واعتدوا على مبنى وسكن محافظ عجلون وبعض المؤسسات الحكومية»، ما أدى إلى «احتراق جزء من سكن محافظ عجلون وإصابة هذه المباني بأعيرة نارية». وأضاف البيان: «ورد بلاغ باسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، ما لبث أحدهما أن فارق الحياة، فيما لا يزال الشخص الاخر قيد العلاج». وأصيب «أحد المواطنين بعيار ناري في بطنه».

ولم يوضح المصدر هوية هذين الشخصين ولماذا رفضا الإمتثال لاوامر الدورية. وأشار إلى أن «تحقيقاً فتح في الحادث للوقوف على ملابساته».