شكرا لقرائتكم مقتل 7 إرهابيين وسقوط 15 جندياً بين قتيل وجريح في اشتباكات شمال سيناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 00:38

تمكنت القوات المسلحة المصرية من إحباط هجوم لعناصر إرهابية على مركز أمني في محافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 7 من منفذي الهجوم، وسقوط 15 جندياً بينهم ضابط بين قتيل وجريح، وذلك غداة إحباط الشرطة هجوماً على مركز أمني في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) بعبوة ناسفة أول من أمس.



وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي في بيان إن «العناصر الإرهابية هاجمت مركزاً أمنياً في شمال سيناء، ما دفع العناصر الأمنية إلى التصدي والاشتباك معها، وتمكنت من القضاء على 7 ارهابيين».

وأضاف: «نتيجة تبادل إطلاق النيران، سقط 15 جندياً بين قتيل وجريح»، لافتاً إلى «استكمال القوات المسلحة أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم».

وكانت قوات الشرطة المصرية عثرت أول من أمس على عبوة ناسفة زرعت في محيط مسجد الاستقامة في منطقة الجيزة، وهي منطقة مكتظة بالمارة، قبل استهداف رتل أمني في المنطقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، حاولت استهداف رتل أمني بعبوة بدائية الصنع في محيط مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، موضحة أن خبراء المتفجرات من قوات الحماية المدنية أبطلوا مفعول العبوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومنذ نحو سنة، تشن قوات الأمن المصرية حملة واسعة على متشددين في محافظة شمال سيناء. وأعلن الجيش مقتل مئات المتشددين وعدد من الضباط والجنود خلال الحملة التي تشارك فيها الشرطة. ومنذ العام 2013، كثف المتشددون هجماتهم على قوات الأمن في شمال سيناء وشنوا هجمات خارج المحافظة.