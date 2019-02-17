شكرا لقرائتكم خطف 14 عاملاً تونسياً في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 17 فبراير 2019 - اخر تحديث في 17 فبراير 2019 / 00:47

خُطف 14 تونسياً يعملون قرب طرابلس في ليبيا من قبل فصيل مسلح يطالب بالإفراج عن أحد أعضائه المحتجزين في تونس، كما ذكرت وزارة الخارجية التونسية وناشط حقوقي.



وكتبت الوزارة على صفحتها على «فيسبوك»: «تتابع وزارة الشؤون الخارجية وضع المواطنين التونسيين العاملين في ليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية»، على بعد 50 كلم الى الغرب من طرابلس.

وأكد لوكالة «فرانس برس» مصدر دبلوماسي اشترط عدم ذكر اسمه، عملية الخطف، فيما ذكرت الصحف التونسية أنهم كانوا يعملون في مصفاة الزاوية. وقال الناشط التونسي الحقوقي مصطفى عبد الكبير إن الخاطفين يطالبون بالإفراج عن أحد المقربين منهم المحتجز في تونس، والمفاوضات لا تزال جارية.

وأوضحت الوزارة أن «وزير الشؤون الخارجية فور علمه بالحادث تواصل مع نظيره الليبي للتأكيد على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على سلامة المحتجزين والاسراع بالافراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين».

وأكدت أن «القنصلية العامة التونسية في طرابلس تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة لإنهاء هذه الأزمة من دون تأخير». وكانت القنصلية التونسية في ليبيا أُغلقت عام 2015 بعد اختطاف 10 دبلوماسيين تونسيين، لكن أعيد فتحها عام 2018.

وأشارت الحكومة الليبية إلى أنها لا تملك معلومات وأنها ستحقق في ذلك. وعلى رغم تكرار هذا النوع من الحوادث، إلا أنها أكبر عملية منذ خطف 10 من موظفي القنصلية في 12 حزيران (يونيو) 2015 من قبل مسلحين طالبوا بإطلاق سراح أحد قادتهم، وليد قليب الذي كان محتجزاً في تونس ضمن تحقيق حول «الإرهاب». وتم إطلاق سراح التونسيين بعد بضعة أيام مع ترحيل وليد قليب إلى طرابلس.