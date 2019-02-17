شكرا لقرائتكم وزير الإعلام اليمني يدعو حكومة لبنان إلى وقف تدخل "حزب الله" في بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 22 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 21:47

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى وقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن. ونشر الإرياني، أول من أمس على "تويتر"، فيديو لنصر الله، يعترف فيه بوجود عناصر من "حزب الله" في اليمن.



وقال: "التدخل الصارخ في الشأن اليمني والدعم المباشر الذي يقدمه "حزب الله" اللبناني للميليشيا الحوثية واضح، ليس في مثل هذه التصريحات فقط، بل من خلال تواجد خبراء تطوير الصواريخ وصناعة الألغام والعبوات الناسفة والمدربين واحتضان الضاحية الجنوبية لإعلام الميليشيات من قناة المسيرة والساحات".

وأضاف: "ندعو الحكومة اللبنانية لوقف تدخلات حزب الله في الشأن اليمني وسحب خبرائه ومقاتليه من اليمن، ووقف كل أشكال الدعم الذي يقدمه للميليشيا الحوثية، بما فيها إيقاف قنوات التحريض والفتنة باعتبارها أنشطة عدائية ضد اليمن وخروجا عن مبدأ النأي بالنفس الذي أعلنه لبنان إزاء أزمات المنطقة".

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، بعث رسالة احتجاج شديدة إلى نظيره اللبناني جبران باسيل مطلع تموز (يوليو) الماضي على خلفية تورط حزب الله اللبناني المتزايد في دعم الحوثيين، دعا فيه الحكومة إلى "كبح جماح الحزب وسلوكه العدواني". ورد باسيل لاحقا على الرسالة بأن "موقف الحكومة من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان" مؤكدا أنه "ينأى عن النزاعات والحروب"...