“أمن الأفلاج” يضبط شابًا بحوزته 110 حبوب كبتاجون

صحيفة الخليج الالكترونية ضبط مركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، شاباً بحوزته كمية من الحبوب المخدرة. وتبين التفاصيل أن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج “نقطة التفتيش” اشتبهوا أمس السبت في مركبة من نوع “هايلوكيس” قادمة من الشمال باتجاه الجنوب، يقودها أحد المواطنين، وبتوقيفها وإخضاعها للتفتيش، عثر بداخلها على 110 أقراص من حبوب “كبتاجون” المخدرة. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

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